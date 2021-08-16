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Продлевается период тестирования приложения IATA Travel Pass на рейсах AZAL

Продлевается период тестирования приложения IATA Travel Pass на рейсах AZAL Сроки тестирования мобильного приложения IATA Travel Pass, позволяющего упростить путешествия в период пандемии, продлевается до 20 сентября
ИКТ
16 августа 2021 г. 17:04
Продлевается период тестирования приложения IATA Travel Pass на рейсах AZAL

Сроки тестирования мобильного приложения IATA Travel Pass, позволяющего упростить путешествия в период пандемии, продлевается до 20 сентября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», цифровой проездной Travel Pass, устанавливаемый на смартфоны и содержащий всю необходимую для полета информацию о здоровье пассажира, позволяет упростить предполетные формальности.

В настоящее время его могут загрузить пассажиры следующих рейсов AZAL и Buta Airways:

• AZAL - Баку-Стамбул-Баку (GYD-IST-GYD)

• AZAL - Баку-Москва-Баку (GYD-DME-GYD)

• Buta Airways - Баку-Стамбул-Баку (GYD-SAW-GYD)

• Buta Airways - Баку-Жуковский-Баку (GYD-ZIA-GYD).

Услуги приложения будут доступны для всех пассажиров, вылетающих из Азербайджана данными рейсами, и для прибывающих в страну граждан Азербайджана. Пассажиры, предоставившие цифровой паспорт через приложение IATA Travel Pass, в приоритетном порядке будут обслужены на стойках регистрации, а также смогут воспользоваться услугами приоритетного прохождения пограничного контроля (Fast Track) по прилету в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В качестве бонусов за использование IATA Travel Pass каждому участнику бонусной программы AZAL Miles, который примет участие в тестировании приложения на рейсах AZAL и Buta Airways, будут начислены дополнительные 250 бонусных миль.

Помимо этого, пассажиры, вылетающие из Баку, получат скидку на ПЦР-тестирование в клиниках и лабораториях, которые подключились к программе Travel Pass.

Загрузить приложение IATA Travel Pass можно для устройств на базе iOS (версия 13.2 и выше) и Android (версия 6.0 и выше) по ссылкам:

• Apple AppStore: https://apps.apple.com/us/app/iata-travel-pass/id1533417649 • Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iata.tpa

Стоит отметить, что приложение IATA Travel Pass разработано с учетом защиты персональных данных пассажиров от несанкционированного доступа. Личная информация не хранится на серверах IATA или других облачных сервисах, что минимизирует риск их утечки.

Подробная инструкция по использованию приложения и код приглашения представлены на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/iata-travel-pass

Коротко о том, как работает IATA Travel Pass можно ознакомиться в этом видео: https://youtu.be/1NGWaT2xb84

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Версия на английском языке Testing period of IATA Travel Pass application on AZAL flights extended
Версия на азербайджанском языке AZAL reyslərində "Travel Pass" tətbiqinin sınaqdan keçirilməsi uzadılıb

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