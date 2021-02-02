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Новый министр уволил кадров своего предшественника

Новый министр уволил кадров своего предшественника 26 января Рашад Набиев, назначенный министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, уволил ряд лиц, занимающих должности в ведомстве
ИКТ
2 февраля 2021 г. 17:08
Новый министр уволил кадров своего предшественника

26 января Рашад Набиев, назначенный министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, уволил ряд лиц, занимающих должности в ведомстве.

Об этом Report сообщил источник в министерстве.

Согласно информации, одной из уволенных является советник бывшего министра Рамина Гулузаде, а также временно исполняющая обязанности директора ООО Azintelecom Лейла Мамедова. Отныне она будет руководить только упомянутой компанией.

Кроме того, освобождены от должностей заместитель руководителя аппарата министерства Замин Нурахмедов, бывшие помощники министра Эмин Мамедов и Мяляк Мамедова. По слухам, оба помощника получат должности в Управлении делами президента, куда ранее был назначен Рамин Гулузаде.

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Версия на азербайджанском языке Yeni nazir keçmiş nazirin adamlarını işdən çıxardı

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