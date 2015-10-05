​Новая уязвимость ОС Android угрожает 1 млрд. устройств

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили новую уязвимость в ОС Android, угрожающую более чем 1 млрд. мобильных устройств, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В июле сотрудник компании Zimperium обнаружил уязвимость Stagefright, позволяющую злоумышленникам взламывать устройства на OC Android и получать доступ ко всем хранящимся в памяти данным. Сделать это можно было с помощью отправки MMS, содержащего видео с вредоносным кодом. Тогда проблему удалось решить с помощью оперативных обновлений.

Однако недавно эксперты по безопасности выявили новую версию уязвимости Stagefright 2.0. Теперь злоумышленники имеют возможность встроить инфицированный файл в скачиваемые пользователями аудио или видео, а также заразить смартфон даже при предпросмотре скачиваемых файлов.

После заражения устройства злоумышленники могут записывать разговоры пользователей, читать их переписку и задействовать встроенные функции гаджета, включая камеру. Google уже осведомлена о проблеме и заявила о скором выпуске обновления, которое устранит уязвимость.