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"Ъ": Нефтяники предлагают использовать месторождения для майнинга криптовалют

"Ъ": Нефтяники предлагают использовать месторождения для майнинга криптовалют Российские нефтекомпании предложили использовать оборудование на своих месторождениях для майнинга криптовалюты. Проект направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и ЦБ России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Коммерс
ИКТ
20 октября 2021 г. 10:40
Ъ: Нефтяники предлагают использовать месторождения для майнинга криптовалют

Российские нефтекомпании предложили использовать оборудование на своих месторождениях для майнинга криптовалюты. Проект направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и ЦБ России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Проект может быть интересен иностранным инвесторам, в первую очередь из Китая, где майнинг запрещен, полагают эксперты. В России же закон, регулирующий порядок оборота цифровых валют, все еще не принят.

По данным газеты, проект предполагает использование попутного нефтяного газа для генерации электроэнергии в целях снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД), необходимых для майнинга. Минпромторг просит ЦБ сообщить, правомерна ли такая идея.

В Минпромторге сообщили "Коммерсанту", что проект предложен участниками рынка и обсуждается с регуляторами. В соответствии с законом "О цифровых финансовых активах", порядок оборота цифровой валюты должен быть урегулирован отдельными законами. Как сообщили газете в ЦБ, в настоящее время подходы к регулированию обсуждаются.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу, сообщает, что одна из крупных российских нефтедобывающих компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты, однако этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в Минпромторг, который может обсудить риски с регулятором.

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Версия на английском языке Russian newspaper: Oil companies propose to use fields for cryptocurrency mining

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