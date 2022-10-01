NASA откладывает запуск миссии Artemis 1 к Луне до ноября

NASA приняло решение отложить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне с космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") до ноября, для проведения дополнительных проверок ракеты после урагана "Иэн".

NASA приняло решение отложить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне с космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") до ноября, для проведения дополнительных проверок ракеты после урагана "Иэн".

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

"По мере того, как специалисты завершают восстановительные работы после урагана, NASA решило сфокусироваться на подготовке к запуску миссии в стартовом окне, которое начинается 12 ноября и заканчивается 27 ноября", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

По данным управления, в течение следующих дней руководители NASA оценят объём работы, который необходимо выполнить, пока ракета находится в центре вертикальной сборки, а затем определят точную дату следующей попытки запуска.

"Концентрация усилий на ноябрьском стартовом окне даст сотрудникам Космического центра имени Кеннеди время решить семейные проблемы, возникшие из-за урагана, а также провести дополнительные проверки, необходимые для возвращения (ракеты – ред.) на стартовую площадку перед запуском", - отметили в управлении.