Nar получил премию "Самый активный работодатель"

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Nar удостоен премии "Самый активный работодатель" на карьерной выставке, организованной 2 марта университетом ADA.

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, возможности трудоустройства и студенческие программы, представленные оператором на выставке, привлекли большое внимание посетителей. На выставке приняли участие около 105 местных и иностранных компаний.

Главный исполнительный директор компании Azerfon Гуннар Панке выразил свою удовлетворенность наградой, полученной Nar, отличившимся особой активностью по ходу мероприятия:

"Будучи местной компанией, Nar регулярно создает рабочие места для представителей азербайджанской молодежи. Мы стараемся помочь молодым талантам стать специалистами мирового уровня, и поддерживаем их в построении успешной карьеры. Мы гордимся тем, что Nar удостоился премии "Самый активный работодатель" от университета ADA, и благодарим всех участников выставки за оказанное внимание и интерес".

Следует отметить, что в течение двух дней карьерную выставку в университете ADA посетило более 800 человек. Большинство посетителей составляли студенты, которые получили возможность пообщаться непосредственно с представителями компаний, оценить карьерные возможности в различных компаниях, и получить информацию о доступных программах стажировки.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии, направленной на постоянное усовершенствование качества своей сети, мобильный оператор представил услугу HD-Voice, позволяющую существенно улучшить качество и обеспечить более четкую передачу звука во время звонков.

На сегодняшний день Nar предоставляет более 2 миллионов своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6 500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.