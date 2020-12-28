На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал

Стало известно название иностранного телеканала, который будет транслироваться на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Стало известно название иностранного телеканала, который будет транслироваться на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Согласно заявлению министерства, на территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Джебраильского, Физулинского, Зангиланского районов и Шушинского, Ханкендского, Губадлинского, Ходжалинского, Аскеранского, Агдамского районов наряду с азербайджанскими каналами будет транслироваться турецкий канал TRT1.

Ранее министерство заявило, что восстановит телерадиовещание на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. Соответствующие работы проводятся в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша. Технические здания и оборудование радиотелевизионных станций, расположенных в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района, были полностью разрушены армянами, а некоторые из них были демонтированы и приведены в негодность.

Все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, которые будут транслироваться с радиотелевизионных станций в Гадруте и Шуше, а также радиопрограммы, будут охватывать Ходжавендский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Шушинский, Губадлинский, Ходжалинский, Агдамский районы, а также город Ханкенди и близлежащие населенные пункты.