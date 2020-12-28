На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал

Стало известно название иностранного телеканала, который будет транслироваться на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Согласно заявлению министерства, на территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Джебраильского, Физулинского, Зангиланского районов и Шушинского, Ханкендского, Губадлинского, Ходжалинского, Аскеранского, Агдамского районов наряду с азербайджанскими каналами будет транслироваться турецкий канал TRT1.
Ранее министерство заявило, что восстановит телерадиовещание на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. Соответствующие работы проводятся в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша. Технические здания и оборудование радиотелевизионных станций, расположенных в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района, были полностью разрушены армянами, а некоторые из них были демонтированы и приведены в негодность.
Все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, которые будут транслироваться с радиотелевизионных станций в Гадруте и Шуше, а также радиопрограммы, будут охватывать Ходжавендский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Шушинский, Губадлинский, Ходжалинский, Агдамский районы, а также город Ханкенди и близлежащие населенные пункты.