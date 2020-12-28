На деоккупированных землях Азербайджана начнется телерадиовещание

Проводятся соответствующие работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий восстановит телерадиовещание на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Специалисты ПО с целью полного восстановления в кратчайшие сроки услуг радио- и телевещания на освобожденных от оккупации территориях проводят соответствующие работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша.

Отметим, что технические здания и оборудование радиотелевизионных станций, расположенных в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района, были полностью разрушены армянами, а некоторые из них были демонтированы и приведены в негодность.

В соответствии с планом мероприятий, подготовленным сотрудниками Министерства транспорта, связи и высоких технологий, ведется подготовка к скорейшему возобновлению радио- и телевещания на освобожденных от оккупации территориях.

В результате все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, которые будут транслироваться с радиотелевизионных станций в Гадруте и Шуше, а также радиопрограммы, будут охватывать Ходжавендский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Шушинский, Губадлинский, Ходжалинский, Агдамский районы, а также город Ханкенди и близлежащие населенные пункты.