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На деоккупированных землях Азербайджана начнется телерадиовещание

На деоккупированных землях Азербайджана начнется телерадиовещание Проводятся соответствующие работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша
ИКТ
28 декабря 2020 г. 16:41
На деоккупированных землях Азербайджана начнется телерадиовещание
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Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий восстановит телерадиовещание на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Специалисты ПО с целью полного восстановления в кратчайшие сроки услуг радио- и телевещания на освобожденных от оккупации территориях проводят соответствующие работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и городе Шуша.

Отметим, что технические здания и оборудование радиотелевизионных станций, расположенных в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района, были полностью разрушены армянами, а некоторые из них были демонтированы и приведены в негодность.

В соответствии с планом мероприятий, подготовленным сотрудниками Министерства транспорта, связи и высоких технологий, ведется подготовка к скорейшему возобновлению радио- и телевещания на освобожденных от оккупации территориях.

В результате все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, которые будут транслироваться с радиотелевизионных станций в Гадруте и Шуше, а также радиопрограммы, будут охватывать Ходжавендский, Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Шушинский, Губадлинский, Ходжалинский, Агдамский районы, а также город Ханкенди и близлежащие населенные пункты.

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Версия на английском языке TV and radio broadcasting to start in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Bütün Qarabağda teleradio yayımına başlanacaq

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