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Министерство: Удельный вес пользователей Интернета в Азербайджане выше среднемирового значения

Министерство: Удельный вес пользователей Интернета в Азербайджане выше среднемирового значения В Азербайджане на 100 человек приходится 85 пользователей Интернета. Средний мировой показатель составляет 63, в том числе в Европе - 83. Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
21 апреля 2022 г. 17:32
Министерство: Удельный вес пользователей Интернета в Азербайджане выше среднемирового значения

В Азербайджане на 100 человек приходится 85 пользователей Интернета. Средний мировой показатель составляет 63, в том числе в Европе - 83.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Таким образом, министерство опровергло утверждения о том, что Азербайджан отстает от других стран в плане использования Интернета.

В министерстве напомнили, что помимо удельного веса интернет-пользователей, необходимо учитывать еще два фактора: "Один из них - это техническая возможность доступа к Интернету, физическая доступность сети. Например, покрытие сетей 3G и выше составляет более 97%. Средний мировой показатель - 93%.

Второй фактор - скорость интернета. Около 70% пользователей фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане подключаются к сети по технологии ADSL. Уровень подключения по волоконно-оптическому кабелю составляет 19%".

В марте 2022 года Азербайджан по скорости фиксированного широкополосного интернета, поднявшись на три строчки, занял 119 место среди 182 стран. Согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета в стране составила 19,93 Мбит/с.

В прошлом месяце Азербайджан по скорости мобильного интернета, опустившись на две ступени, занял 63-е место. Средняя скорость загрузки составила 30,40 Мбит/с.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Azərbaycanda internet istifadəçilərinin xüsusi çəkisi orta dünya göstəricisindən yüksəkdir"

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