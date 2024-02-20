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Microsoft расширяет свою инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании

Microsoft расширяет свою инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании Американская корпорация программного обеспечения Microsoft расширит свою искусственный интеллект (ИИ) и облачную инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 миллиарда долларов в течение следующих двух лет.
ИКТ
20 февраля 2024 г. 04:48
Microsoft расширяет свою инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании

Американская корпорация программного обеспечения Microsoft расширит свою искусственный интеллект (ИИ) и облачную инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 миллиарда долларов в течение следующих двух лет.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил президент компании Брэд Смит.

"Наши инвестиции выходят за рамки простого строительства центров обработки данных. Это доказательство 37-летней приверженности Испании, ее безопасности, развитию и цифровой трансформации ее правительства, бизнеса и людей", - сказал он.

Напомним, что ранее Microsoft инвестировал 3,2 млрд евро ($3,45 млн) в искусственный интеллект в Германии.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft” İspaniyada süni intellekt infrastrukturunu genişləndirir

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