Microsoft расширяет свою инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании

Американская корпорация программного обеспечения Microsoft расширит свою искусственный интеллект (ИИ) и облачную инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 миллиарда долларов в течение следующих двух лет.

Американская корпорация программного обеспечения Microsoft расширит свою искусственный интеллект (ИИ) и облачную инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 миллиарда долларов в течение следующих двух лет.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил президент компании Брэд Смит.

"Наши инвестиции выходят за рамки простого строительства центров обработки данных. Это доказательство 37-летней приверженности Испании, ее безопасности, развитию и цифровой трансформации ее правительства, бизнеса и людей", - сказал он.

Напомним, что ранее Microsoft инвестировал 3,2 млрд евро ($3,45 млн) в искусственный интеллект в Германии.