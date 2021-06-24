Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время онлайн-мероприятия.

Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время онлайн-мероприятия.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В самой компании называют Windows 11 крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие, но сохранением многих принципов, на которых основаны предыдущие версии.

Интерфейс Windows 11 претерпел значительные изменения. Так, меню "Пуск" сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.

Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.

Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.