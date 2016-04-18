​"Лаборатория Касперского": Азербайджан - одна из наиболее подверженных кибер-атакам стран

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан - одна из наиболее подверженных кибер-атакам стран из-за большого количества активных интернет-пользователей". Как передает Report, об этом сказал представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушфиг Мамедов на проводимой в Баку конференции по кибербезопасности.

"Азербайджан также среди лидеров по количеству локальных угроз. Отмечу, что атакам подвергаются пользователи, не соблюдающие элементарных правил безопасности даже при использовании флеш-карт и USB", - отметил М.Мамедов.

Представитель компании отметил, что в прошлом году в России убытки компаний от кибер-атак, по примерным расчетам, составили 1,8 млрд. долларов, а на устранение последствий было потрачено дополнительно 1,2 млрд. долларов.

По его словам, государственные структуры в Азербайджане придают больше значения вопросам кибербезопасности по сравнению с частными компаниями: "Частные компании стараются экономить, а в итоге сталкиваются с серьезными последствиями".

М.Мамедов также добавил, что продукты "Лаборатории Касперского" являются наиболее популярными в Азербайджане среди индивидуальных пользователей и лидерами среди корпоративных пользователей.