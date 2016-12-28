"Лаборатория Касперского": 67% компаний полностью или частично потеряли свои корпоративные данные

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 2016 год имеет все шансы войти в историю как год расцвета программ-шифровальщиков и вымогателей, которые "захватывали в плен" данные и устройства как отдельных пользователей, так и целых компаний. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"Лаборатория Касперского" выяснила, что интенсивность атак с использованием этих зловредов за последние 12 месяцев увеличилась как минимум вдвое, количество новых модификаций шифровальщиков выросло в 11 раз, а среди троянцев-вымогателей появилось 62 новых семейства. Кроме того, в киберпреступном мире все большую популярность набирает "сдача в аренду" вымогателей в виде услуги для тех злоумышленников, у которых не хватает опыта или желания разрабатывать программы самостоятельно.

В начале года решения "Лаборатории Касперского" блокировали атаки шифровальщиков на компании в среднем раз в две минуты, а на индивидуальных пользователей – каждые 20 секунд. К концу года эти показатели кардинально изменились: теперь бизнес сталкивается с программами-вымогателями приблизительно раз в 40 секунд (то есть в три раза чаще), а отдельные пользователи – раз в 10 секунд (то есть вдвое чаще).

Увеличение числа атак шифровальщиков на бизнес привело к тому, что 67% компаний полностью или частично потеряли свои корпоративные данные, а каждая пятая организация не сумела восстановить файлы даже после уплаты выкупа. И хотя от программ-вымогателей страдают практически все отрасли, некоторые индустрии в 2016 году приняли на себя больший удар: жертвами шифровальщиков стала практически четверть компаний, работающих в сфере образования, IT и телекоммуникаций, развлечений и СМИ, а также в финансовом секторе.

Средний размер выкупа за возвращение доступа к данным сегодня составляет 300 долларов, однако некоторые киберпреступники требовали и получали от пользователей гораздо больше. Большинство злоумышленников предпочитает оплату в биткойнах, наиболее "профессиональные" из них даже оказывали пользователям консультационную и техническую поддержку, помогая приобрести криптовалюту.

Эксперты "Лаборатории Касперского" отмечают, что шифровальщики становятся сложнее и разнообразнее. Так, появились вымогатели, меняющие тактику при встрече с финансовым ПО – к примеру, троянец Shade, попадая на компьютер сотрудника финансового департамента, вместо стандартного шифрования файлов устанавливает в системе шпионскую программу, вероятно, с целью возможной кражи денег в будущем. Помимо этого, все чаще стали встречаться зловреды, которые шифруют не отдельные файлы, а главные файловые таблицы или весь жесткий диск целиком.