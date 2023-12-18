О нас

IBM купит у германской Software AG платформы для ИИ и облачных вычислений

IBM купит у германской Software AG платформы для ИИ и облачных вычислений Американская International Business Machines (IBM) договорилась о покупке платформ для интеграции бизнес-данных и приложений StreamSets и webMethods у германской Software AG за 2,13 млрд евро.
ИКТ
18 декабря 2023 г. 13:37
IBM купит у германской Software AG платформы для ИИ и облачных вычислений

Американская International Business Machines (IBM) договорилась о покупке платформ для интеграции бизнес-данных и приложений StreamSets и webMethods у германской Software AG за 2,13 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе IBM.

Сделка будет оплачена имеющимися денежными средствами. Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.

StreamSets позволит американской компании расширить функционал платформы watsonx, включающей решения для работы с данными, обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) и контроля за достоверностью генерируемой такими моделями информации.

В свою очередь, webMethods предоставит клиентам IBM дополнительные возможности в сфере облачных вычислений.

Интеграционные решения критически важны для эффективного развертывания ИИ и модернизации приложений, отмечает IBM. По данным исследовательской фирмы IDC, в 2027 году размер глобального рынка этих решений превысит 18 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IBM to buy Software AG's enterprise integration platforms

Другие новости из категории

Спутники Kuiper успешно связали оптической связью
Спутники Kuiper успешно связали оптической связью
17 декабря 2023 г. 08:12
Госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple
Госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple
17 декабря 2023 г. 06:26
В ГСССИБ обсудили обеспечение избирательных участков техоборудованием для связи
В ГСССИБ обсудили обеспечение избирательных участков техоборудованием для связи
16 декабря 2023 г. 15:56
Финрегулятор США добавил ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы
Финрегулятор США добавил ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы
15 декабря 2023 г. 07:46
Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей
Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей
15 декабря 2023 г. 03:22
В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка
ФотоВ Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка
14 декабря 2023 г. 18:30
Азерпочт предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
14 декабря 2023 г. 13:30
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
ФотоВ этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
13 декабря 2023 г. 15:20
США намерены принять самые решительные меры в отношении новых чипов из Китая
США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая
12 декабря 2023 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi