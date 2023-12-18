IBM купит у германской Software AG платформы для ИИ и облачных вычислений

Американская International Business Machines (IBM) договорилась о покупке платформ для интеграции бизнес-данных и приложений StreamSets и webMethods у германской Software AG за 2,13 млрд евро.

Американская International Business Machines (IBM) договорилась о покупке платформ для интеграции бизнес-данных и приложений StreamSets и webMethods у германской Software AG за 2,13 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе IBM.

Сделка будет оплачена имеющимися денежными средствами. Ее закрытие ожидается во втором квартале 2024 года.

StreamSets позволит американской компании расширить функционал платформы watsonx, включающей решения для работы с данными, обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) и контроля за достоверностью генерируемой такими моделями информации.

В свою очередь, webMethods предоставит клиентам IBM дополнительные возможности в сфере облачных вычислений.

Интеграционные решения критически важны для эффективного развертывания ИИ и модернизации приложений, отмечает IBM. По данным исследовательской фирмы IDC, в 2027 году размер глобального рынка этих решений превысит 18 млрд долларов.