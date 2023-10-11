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Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн единиц

Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн единиц Китайская компания Huawei планирует в следующем году удвоить мировые поставки своих смартфонов, доведя их до 60−70 млн единиц.
ИКТ
11 октября 2023 г. 02:16
Huawei удвоит поставки смартфонов до 60−70 млн единиц

Китайская компания Huawei планирует в следующем году удвоить мировые поставки своих смартфонов, доведя их до 60−70 млн единиц.

Как передает Report, об этом сообщает японское агентство Nikkei со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных менеджеров.

Компания, на которую наложил санкции в 2019 году еще тогдашний президент США Дональд Трамп, уже несколько месяцев наращивает запасы комплектующих — микроплат, фотоматриц, линз и др. Huawei активно сотрудничает с китайским производителем чипов Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), который поставляет 14-нм и самые продвинутые для Китая 7-нм чипы для смартфонов Huawei.

Источник Nikkei отмечает, что SMIC вполне может довести производство 7-нм чипов до 36 млн штук в год при одновременном повышении качества их работы. Впрочем, источники отмечают, что планы Huawei могут быть нарушены, если США решат ужесточить свои санкции, которые и без того серьезно ударили по китайской компании.

Если по итогам 2019 года мировые поставки Huawei составили 240 млн штук, то в прошлом году, по данным исследовательской компании IDC, они опустились до 30 млн.

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Версия на азербайджанском языке Nikkei: “Huawei” smartfon tədarükünü 60-70 milyon ədədədək iki dəfə artıracaq

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