Китайская компания Huawei планирует увеличить свой вклад в сферу ИКТ Азербайджана.

Об этом сказал Report глава представительства Huawei в Азербайджане Цзанлин Лу в кулуарах пресс-конференции в рамках Недели инноваций «InnoWeek».

Он отметил, что компания находится на рынке Азербайджана уже более 15 лет и обслуживает свыше 5 миллионов пользователей, предоставляя комплексные решения для двух операторов мобильной связи и двух основных операторов фиксированной связи в стране. Кроме того, компания активно участвует в планировании цифровых преобразований в государственных учреждениях, предлагая решения для интеллектуального обучения и интеллектуальной энергетики.

«Компания Huawei очень благодарна правительству, клиентам и народу Азербайджана за доверие. Мы будем придерживаться философии «В Азербайджане, для Азербайджана», продолжать создавать услуги для клиентов, вносить вклад в развитие отрасли и возвращать ее местному сообществу. В будущем Huawei продолжит увеличивать свой вклад в сферу ИКТ Азербайджана. С одной стороны, это будет культивировать больше талантов в области ИКТ, а с другой – в результате взаимодействия мы выигрываем, и найдем больше партнеров в Азербайджане для совместного продвижения цифрового строительства в стране», - отметил Цзанлин Лу.

По словам главы представительства Huawei в Азербайджане, компания уделяет большое внимание обучению азербайджанских талантов в области ИКТ и КСО (корпоративная социальная ответственность).

«Мы создали образовательную программу «Авторизованная Информационно-Сетевая Академия Huawei» совместно с пятью университетами, проекты «прекрасный Азербайджан» и «Seeds for the future», в рамках которых компания каждый год приглашает талантливых студентов обучаться в штаб-квартире Huawei в Китае», - добавил Цзанлин Лу.

Он подчеркнул, что 23 октября в рамках Недели инноваций пройдет Euroasia Innovation Day. Эта диалоговая площадка, которая будет организована совместно с Huawei и соберет более 200 гостей из всемирно известных аналитических центров, экспертов, ученых, представителей средств массовой информации и региональных партнеров в сфере ИКТ.

«Мы обсудим будущее развитие инновационных технологий в области ИКТ и цифровой экономики в Европе и Азии. Мы стремимся к тому, чтобы рост технического прогресса приносил пользу каждому человеку, каждой семье и организации, способствуя инклюзивному росту и развитию мировой экономики», - подчеркнул Цзанлин Лу.

Отметим, что в 2018 году Huawei достигла выручки от продаж в размере 105,2 млрд долларов, что на 19,5% превышает показатель аналогичного периода позапрошлого года. По словам главы представительства Huawei, в Азербайджане компания ожидает стабильного роста в 2019 году.

Кроме того, компания продолжает инвестировать в исследования и разработки в таких областях, как инфраструктура ИКТ, облачные технологии и интеллектуальные терминалы. Ежегодно компания Huawei инвестирует более 10% своих доходов на исследования и разработки. Более 45% из 180 000 сотрудников, или почти 80 000 человек, заняты инновациями, исследованиями и разработками. 14 исследовательских институтов и лабораторий были созданы в 18 странах и регионах мира.