ГНФАР объявил запрос предложений

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) проводит запрос предложений по созданию официальной интернет-страницы Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальной газете.

Отмечается, что участники конкурса для того, чтобы получить информацию о тендерных требованиях, должны обратиться в ГНФАР. Предложения должны быть представлены в Фонд до 18.00 часов 2 октября. Пакет предложений будет раскрыт в 11:00 3 октября в ГНФАР (город Баку, проспект Г. Алиева, 165).