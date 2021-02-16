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Google оштрафован на 1,1 млн евро во Франции

Google оштрафован на 1,1 млн евро во Франции Потребителей вводили в заблуждение рейтинги отелей и других мест для размещения туристов во Франции
ИКТ
16 февраля 2021 г. 17:00
Google оштрафован на 1,1 млн евро во Франции

Власти Франции оштрафовали на 1,1 млн евро ирландское и французское подразделения Google за «вводящие в заблуждение способы ведения коммерческой деятельности».

Как передает Report, это отмечается в заявлении Главного управления по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и противодействию мошенничеству (DGCCRF). Согласно заявлению, потребителей вводили в заблуждение рейтинги отелей и других мест для размещения туристов во Франции.

Штраф был наложен по итогам расследования, начатого DGCCRF в сентябре 2019 года. Ведомство получило многочисленные жалобы от владельцев отелей на то, что оценки почти 7,5 тыс. французских отелей в рейтинге Google выставлены несправедливо. Критерии оценки отелей у Google отличались от стандартной классификации, которую использует французское Агентство по развитию туризма и на которую ориентируется индустрия гостеприимства. При этом, хотя Google использовал свои критерии, он применял ту же систему оценки, что и Агентство по развитию туризма, присуждая отелям от одной до пяти звезд. В результате отели получали в рейтинге Google более низкую оценку.

«Эта практика наносила значительный ущерб потребителям, вводя их в заблуждение относительно того, какой уровень сервиса они могут ожидать, бронируя отель»,— поясняется в заявлении DGCCRF.

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