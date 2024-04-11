Глава OpenAI работает над созданием коалиции для развития ИИ

Руководитель американской компании OpenAI - разработчика программы ChatGPT - Сэм Альтман работает над созданием глобальной коалиции с несколькими странами и компаниями для поддержания мощностей, необходимых для дальнейшего развития технологий искусственно

Руководитель американской компании OpenAI - разработчика программы ChatGPT - Сэм Альтман работает над созданием глобальной коалиции с несколькими странами и компаниями для поддержания мощностей, необходимых для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, на этой неделе Альтман провел встречу с инвесторами и правительственными чиновниками в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить, как частный сектор может сотрудничать со странами для поддержки дорогостоящей крупномасштабной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Кроме того, Альтман также пообщался с официальными лицами некоторых западных стран и в конце этой недели проведет встречу в Вашингтоне.

Как отмечает Bloomberg, Альтман ранее заявлял, что считает необходимой совместную работу с правительством США над сроками и структурой многомиллиардного предприятия по производству чипов. Стремление получить иностранные инвестиции от компаний из ОАЭ может привлечь внимание Комитета по иностранным инвестициям в США, который следит за связями ближневосточных фондов с Китаем.