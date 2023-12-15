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Финрегулятор США добавил ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы

Финрегулятор США добавил ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы Американский совет по надзору за финансовой стабильностью добавил искусственный интеллект (ИИ) в список потенциальных рисков для финансовой системы страны.
ИКТ
15 декабря 2023 г. 07:46
Финрегулятор США добавил ИИ в список потенциальных рисков для финансовой системы

Американский совет по надзору за финансовой стабильностью добавил искусственный интеллект (ИИ) в список потенциальных рисков для финансовой системы страны.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении, принятом по итогам его заседания.

"Впервые совет признал использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг уязвимостью для финансовой системы. Использование ИИ может создавать определенные риски, в том числе риски в области безопасности", - отмечается в документе.

По мнению финрегулятора, председателем которого является министр финансов США Джанет Йеллен, стремительное внедрение ИИ может создать новые риски для финансовой системы США, если технология не будет должным образом контролироваться.

Совет проводит мониторинг системных рисков и имеет полномочия запрещать рискованные практики и финансовые продукты.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da süni intellekt maliyyə sistemi üçün potensial risklər siyahısına əlavə edilib

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