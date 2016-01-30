Facebook запретит пользователям продавать оружие в соцсети

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Компания Facebook намерена приступить к запретительным мерам по частной реализации оружия пользователями социальной сети.

Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь компании, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

При этом запрет не коснется лицензированных компаний, рекламирующих свои услуги на платформе, поскольку сами сделки осуществляются за ее пределами.

Дополнительной информации пока нет, как и данных о схеме действия новых правил.