Facebook уволит несколько десятков подрядчиков по выбору алгоритма

Facebook сообщила 60 подрядчикам об увольнении по выбору алгоритма.
Как передает Report, об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на источники.
По ее данным, речь идет о сотрудниках компании Accenture, которая предоставляет Facebook услуги модераторов и подрядчиков в других сферах. Сотрудникам сообщили об этом во время внезапно назначенного видеозвонка — там представитель Accenture рассказал, что они были отобраны для увольнения случайным образом по выбору алгоритма. В Facebook отказались комментировать информацию, а в Accenture заявили, что это нельзя назвать увольнением.
Эти сокращения происходят на фоне нарастающих сложностей Meta, которой принадлежит Facebook. Компания закончила второй квартал с первым в своей истории снижением выручки. Предшествующие несколько кварталов также не были для нее слишком успешными. Другие технологические компании также сокращают издержки — так, на прошлой неделе стало известно, что Microsoft досрочно разрывает контракты с сотнями подрядчиков, а также призывает сотрудников сократить расходы на деловые поездки, корпоративные мероприятия и обучение.