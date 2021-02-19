О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook как рекламодатель давал компаниям недостоверные данные по охвату

Facebook как рекламодатель давал компаниям недостоверные данные по охвату Компания Facebook, возможно, предоставляла фирмам, размещавшим рекламу в принадлежащей ей социальной сети, прогноз по потенциальному охвату с завышенными и вводящими в заблуждение данными.
ИКТ
19 февраля 2021 г. 08:44
Facebook как рекламодатель давал компаниям недостоверные данные по охвату

Компания Facebook, возможно, предоставляла фирмам, размещавшим рекламу в принадлежащей ей социальной сети, прогноз по потенциальному охвату с завышенными и вводящими в заблуждение данными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CNN, ссылаясь на материалы судебного разбирательства ряда компаний с интернет-гигантом.

По сведениям телеканала, в одном из электронных писем сотрудника Facebook говорится, что компания получила доход, которого она "никогда не должна была достичь, учитывая, что он основывается на неправильных данных". Согласно материалам судебного разбирательства, завышенные цифры, предоставляемые социальной сетью, базировались "в основном на фальшивых или дублированных аккаунтах", однако Facebook не хотел ничего менять, так как это существенно отразилось бы на доходах интернет-гиганта.

В свою очередь представители Facebook заявили, что несколько внутренних документов компании были вырваны из контекста в интересах истцов, а сама процедура составления прогноза прозрачна.

Как отмечает телеканал, в 2016 году интернет-гигант признал, что неверно подсчитал ряд данных, в том числе число просмотров видео в социальной сети, а также органический охват для бизнес-аккаунтов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
17 февраля 2021 г. 13:11
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi