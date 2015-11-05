Ежедневная аудитория Facebook превысила миллиард человек

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Социальной сетью Facebook в сентябре ежедневно пользовались 1,01 млрд. человек, что на 14% больше, чем год назад. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете компании за третий квартал этого года.

Ежемесячная аудитория Facebook составляет 1,5 млрд. человек. С мобильных устройств в Facebook ежедневно заходят 894 млн. пользователей.

Выручка Facebook составила 4,3 млрд. долларов, что больше чем на 45% превышает выручку компании за аналогичный период в прошлом году.

Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом, который в то время изучал информатику и психологию в Гарвардском университете (Бостон, США).