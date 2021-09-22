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ЕС потребует оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок

ЕС потребует оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок В Европейском союзе производителей техники хотят обязать комплектовать различные мобильные устройства универсальными зарядками
ИКТ
22 сентября 2021 г. 00:54
ЕС потребует оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок

В Европейском союзе производителей техники хотят обязать комплектовать различные мобильные устройства универсальными зарядками.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующий законопроект разработан Еврокомиссией.

Речь идет об установке одинаковых зарядных гнезд. Другое предложение связано с зарядными устройствами - в ЕС хотят добиться продажи техники без них.

Отметим, что в настоящее время большинство производителей оснащают продукцию гнездами типа USB-C. Однако, к примеру, на Apple это нововведение может сказаться негативно из-за того, что компания использует собственный тип зарядки Lightning.

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