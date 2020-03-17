Эксперты заявили о появлении "кибер-коронавируса"

Из-за пандемии коронавируса в интернете появился новый тип мошенничества на тему данной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-экспертов.

Руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев заявил, что мошенники активно используют тему коронавируса и шлют множество соответствующих спам-сообщений и писем.

"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников", — рассказал Игнатьев.

При этом Луис Корронс из компании Avast для борьбы с мошенничеством в сети советует пользователям установить системы безопасности на свое устройство, которые способны заблокировать фишинговые атаки "еще до того, как они смогут навредить".

В свою очередь, директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов рекомендует удалять письма от незнакомых отправителей.