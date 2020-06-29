Эксперты из 20 стран обсудили цифровые решения по борьбе с COVID-19

Эксперты из Азербайджана, Израиля, Казахстана, Эстонии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили цифровые решения, направленные на повышение эффективности госуправления и качества оказываемых госуслуг в условиях пандемии. Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, сессия Астанинского хаба госслужбы при участии представителей более 20 стран мира состоялась в рамках онлайн-конференции Международного института административных наук (IIAS, Бельгия).

Открывая сессию, председатель управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов отметил, что карантин, социальное дистанцирование и удаленная работа ускорили использование современных информационных технологий. Он подчеркнул важность обмена опытом, который бы затрагивал не только вопросы применения современных технологий, но и защиты прав и свобод граждан в новых условиях.

Директор Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариз Джафаров представил такие инновационные решения и продукты, как e-Tabib, мобильное приложение, оповещающее граждан о находящихся поблизости потенциальных носителях Covid-19, респиратор "e-mask" и другие. Он подробно остановился на системе онлайн-регистрации передвижения граждан в условиях карантина, информация о котором была распространена через Виртуальный Альянс Хаба среди стран-участниц.

Отмечается, что Акимат Туркестана, применив опыт Азербайджана, разработал аналогичную онлайн-систему.