Британия создаст национальный центр по борьбе с киберугрозами

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания создаст национальный центр по противодействию киберугрозам, говорится в опубликованной в понедельник стратегии в области обороны и безопасности страны, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы создадим новый национальный киберцентр, который будет курировать работу по противодействию кибератакам. Центр будет работать под руководством Управления правительственной связи при МИД страны", — говорится в документе, распространенном канцелярией британского премьера.

Всего на кибербезопасность будет выделено 1,25% от всего оборонного бюджета страны. Для борьбы с киберугрозой также планируется создать специальный фонд инноваций с объемом средств в 165 миллионов фунтов стерлингов.

Правительство планирует инвестировать не только в оборонную сферу, но и в образование, повышая компьютерную грамотность граждан с тем, чтобы они могли эффективнее защищать свои данные. В планах кабинета министров также налаживание диалога с крупными компаниями по вопросам кибербезопасности.

Ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания выделит дополнительно почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на обеспечение кибербезопасности.