"Азеркосмос" подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией “Гарыш Сапары”.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией “Гарыш Сапары”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Делегация "Азеркосмоса" приняла участие в Конференции космических технологий, которая прошла 10-11 мая в Ташкенте (Узбекистан).

В мероприятии, впервые проведенном в Центрально-Азиатском регионе, приняли участие представители космических агентств региона и международного космического сообщества. На конференции обсуждались, в основном, возможности мировой космической промышленности, спутники и области их применения, инновации в космической сфере и инвестиции в эту сферу.

В рамках конференции было подписано соглашение между "Азеркосмосом" и “Гарыш сапары ”, а также достигнута договоренность об организации совместных проектов в космической сфере между двумя странами и взаимном использовании спутниковых ресурсов.