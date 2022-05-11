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"Азеркосмос" подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией

"Азеркосмос" подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией “Гарыш Сапары”.
ИКТ
11 мая 2022 г. 17:29
Азеркосмос подписал соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало соглашение о сотрудничестве с казахстанской компанией “Гарыш Сапары”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Делегация "Азеркосмоса" приняла участие в Конференции космических технологий, которая прошла 10-11 мая в Ташкенте (Узбекистан).

В мероприятии, впервые проведенном в Центрально-Азиатском регионе, приняли участие представители космических агентств региона и международного космического сообщества. На конференции обсуждались, в основном, возможности мировой космической промышленности, спутники и области их применения, инновации в космической сфере и инвестиции в эту сферу.

В рамках конференции было подписано соглашение между "Азеркосмосом" и “Гарыш сапары ”, а также достигнута договоренность об организации совместных проектов в космической сфере между двумя странами и взаимном использовании спутниковых ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos" Qazaxıstan şirkəti ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıb

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