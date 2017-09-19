Azercell запустил очередную стипендиальную программу

© Report

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Лидер в отрасли мобильной связи страны Azercell Telekom с 15 сентября запускает очередную стипендиальную программу для студентов.

Как сообщили Report в компании, цель осуществления этой важной программы заключается в проявлении особой заботы в отношении студентов с высоким потенциалом, добивающихся успехов в учебе, оказании поддержки в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций.

Студенты, успешно прошедшие все отборочные этапы программы, будут получать стипендию, установленную компанией до конца текущего учебного периода. Однако, преимущества, представленные Azercell для способных студентов, не ограничиваются одной лишь стипендией. В рамках этой программы студенты также получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникации, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, а также на разных тренингах и пройти стажировку в компании.

В этом году студенческая стипендиальная программа будет проведена не только для студентов, получающих образование в высших учебных заведениях Баку и регионов, но и для студентов групп SABAH. Для подачи заявки студенты должны пройти регистрацию на официальной веб-странице компании (www.azercell.jobs). Заявки принимаются только онлайн. Последняя дата приема заявок - 15 октября 2017 года.

Компания Azercell представляет студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 130 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания почетного стипендиата компании. Наряду с получением стипендии, эти студенты с помощью специалистов компании приобрели незаменимый опыт для дальнейшей карьеры.