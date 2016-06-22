​Azercell перешел на единый летний роуминг

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Лидер рынка мобильных технологий Азербайджана – компания Azercell Telecom проводит кампанию для любителей путешествий в летние месяцы. Как сообщили Report в компании, с 21 июня по 31 августа 2016 года абоненты Azercell могут воспользоваться единым роуминг тарифом во время поездок в Турцию, Австрию, Беларусь, Болгарию, Хорватию, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Португалию и Испанию.

Страна Плата за каждую минуту входящего вызова Плата за каждую минуту звонка, сделанного по всем направлениям Плата за каждый мегабайт мобильного Интернет Плата за каждое отправленое SMS Турция 0.32 1.00 0.55 0.15 Австрия 0.32 1.50 3.50 0.20 Беларусь 0.32 1.50 3.50 0.20 Болгария 0.32 1.50 3.50 0.20 Хорватия 0.32 1.50 3.50 0.20 Чехия 0.32 1.50 3.50 0.20 Франция 0.32 1.50 3.50 0.20 Германия 0.32 1.50 3.50 0.20 Венгрия 0.32 1.50 3.50 0.20 Португалия 0.32 1.50 3.50 0.20 Испания 0.32 1.50 3.50 0.20

По информации, абоненты фактурной и нефактурной (SimSim) линии Azercell имеют возможность говорить в роуминге бесплатно в течении первых 5 минут при звонке на телефонный центр Azercell.

Также Azercell отменил обязательный депозит для абонентов фактурной линии для открытия роуминг услуг. Тем самым, абоненты Azercell смогут с легкостью активировать роуминг услуги перед выездом в зарубежные страны.

Отметим, что для активации роуминг услуг абоненту необходимо набрать на телефоне *135*1#YES.