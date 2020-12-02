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Азербайджан и Турция создадут первый совместный Парк высоких технологий

Азербайджан и Турция создадут первый совместный Парк высоких технологий В парке планируется проведение последних научных исследований в области soft и hard, а также производство высокотехнологичных устройств
ИКТ
2 декабря 2020 г. 16:22
Азербайджан и Турция создадут первый совместный Парк высоких технологий

Между действующим в Турции технопарком GOSB и Агентством инноваций подписан Меморандум о культурном и научном сотрудничестве.

Как сообщили Report в агентстве, в этой связи в Карабахе планируется открытие технопарков, центров инноваций. Первый шаг в этом направлении Агентство инноваций сделало, подписав меморандум с технопарком GOSB, который расположен в одном из самых больших промышленных регионов Турции и оказывает поддержку 130 технологическим компаниям.

В меморандуме отражены пункты, которые будут регулировать будущую совместную деятельность каждой из сторон. В целях повышения уровня знаний в сфере технологий и подготовки молодых специалистов в Азербайджане планируется на регулярной основе проводить программы акселерации, технологического трансфера, осуществлять обмен знаниями и опытом. Для этого будут организовываться взаимные семинары, тренинги и конференции, а главное – создан совместный парк высоких технологий. В парке планируется проведение последних научных исследований в области soft и hard, а также производство высокотехнологичных устройств. А в кампусах, которые будут регулярно организовываться, будет создана среда для общения нашей молодежи и специалистов в области ИКТ, обмена опытом и реализации новых идей.

Отметим, что сразу после освобождения Карабаха от вражеской оккупации по указанию Президента Азербайджана в регионе началось проведение работ по благоустройству. Карабах всегда был, прежде всего, очагом культуры, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства. При написании новой истории Карабаха его превращение в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и будущего прогресса нашего государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey to establish High-Tech Park in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Qarabağda Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradacaq

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