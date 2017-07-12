Азербайджан и Индонезия изучают возможности взаимного сотрудничества в сфере развития человеческих ресурсов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Представители министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обсудили с послом Индонезии Хуснаном Бей Фанание вопрос сотрудничества в развитии человеческих ресурсов (HR) с Индонезией, передает Report со ссылкой на индонезийские СМИ.

Стороны обсудили вопрос развития связей HR непосредственно в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Отметим, что посла сопровождал на встрече также глава отдела исследований и развития человеческих ресурсов министерства связи Индонезии Басуки Юсуф Искандар.