 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Индонезия изучают возможности взаимного сотрудничества в сфере развития человеческих ресурсов

    Стороны обсудили вопрос развития связей HR непосредственно в области информационных и коммуникационных технологий (IKT)

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Представители министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обсудили с послом Индонезии Хуснаном Бей Фанание вопрос сотрудничества в развитии человеческих ресурсов (HR) с Индонезией, передает Report со ссылкой на индонезийские СМИ.

    Стороны обсудили вопрос развития связей HR непосредственно в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

    Отметим, что посла сопровождал на встрече также глава отдела исследований и развития человеческих ресурсов министерства связи Индонезии Басуки Юсуф Искандар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi