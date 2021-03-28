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Австралийский телеканал подвергся кибератаке

Австралийский телеканал подвергся кибератаке Прямая трансляция австралийского телеканала 9News прервалась из-за хакерской атаки.
ИКТ
28 марта 2021 г. 13:20
Австралийский телеканал подвергся кибератаке

Прямая трансляция австралийского телеканала 9News прервалась из-за хакерской атаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter телеканала в воскресенье.

"Кибератака на наши системы прервала прямое вещание сегодня, однако мы запустили процессы, обеспечивающие возможность возобновления нашей нормальной сетки вещания", - говорится в сообщении.

Телеканал информировал, что установление причин взлома может способствовать выявлению уязвимости на общенациональном уровне. "Расследование того, было ли это [кибератака] преступной диверсией или действиями иностранного государства, по-прежнему продолжается", - добавили в 9News.

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