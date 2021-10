Apple заработала на играх больше, чем Microsoft, Nintendo, Activision и Sony вместе взятые

Apple в 2019 году заработала на видеоиграх больше, чем Microsoft, Nintendo, Activision и Sony вместе взятые.

Компания зарабатывает на этом рынке дважды, сначала получая комиссию от разработчиков, которые платят за возможность загрузить игры в App Store, а потом от геймеров, которые их скачивают, передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.



Несмотря на то, что сама Apple не занимается разработкой игр, компания получает комиссию от разработчиков игр, которые пользователи скачивают через App Store. По данным Sensor Tower, в 2020 году пользователи со всего мира потратили около 45 млрд долларов США на игры из App Store. При этом самым крупным рынком является Китай, на него приходится 31% от общей выручки, далее идут США — 26%. Выручка Apple на этом рынке в 2020 году составила 13,5 млрд долларов, или 5% от общего оборота в 275 млрд долларов. Половину выручки компания по-прежнему получает от продаж iPhone, сообщает издание.



Помимо этого, около 88% дохода приходится всего лишь на 6% игроков из App Store. В среднем они тратят более 750 долларов в год. При этом 1% крупнейших геймеров тратят в среднем 2,7 тыс. долларов.



Согласно прогнозам экспертов консалтинговой компании Activate Inc., рынок видеоигр к 2024 году составит 198 млрд долларов. Это вдвое больше, чем было в 2016 году. Большая часть прибыли отрасли - около 103 млрд долларов - будет приходиться на мобильные видеоигры, пишет издание.



Однако теперь над Apple нависли две угрозы. Первая - стремление американских и европейских регуляторов снизить монополию Apple на рынке. Одним из поводов этому послужил иск от разработчика игр Epic в 2020 году: компания обвинила Apple в подавлении конкуренции. Вторая потенциальная угроза - новый закон в Китае, ограничивающий время, которое дети могут проводить за видеоиграми. Для Apple этот закон крайне невыгоден, так как три из пяти наиболее популярных игр в App Store приходятся на КНР, при этом главная из них, Honor of Kings от Tencent, по оценке Sensor Tower, принесла Apple прибыль в размере 2,5 млрд долларов США.