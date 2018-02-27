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    Apple выпустит три новые модели iPhone

    Среди них будет самый большой смартфон из когда-либо производимых корпорацией

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone до конца 2018 года, передает Report.

    Среди них будет самый большой смартфон из когда-либо производимых корпорацией с экраном в 6,5 дюймов, обновленная X-версия и недорогой флагманский гаджет.

    На всех трех моделях установят обновленную операционную систему iOS 12 с расширенными функциями помощника Siri, сообщает агентство Bloomberg.

    Предполагается, что бюджетная модель будет иметь жидкокристаллический экран, алюминиевые края, заднее стекло, как iPhone 8, и новый процессор А12.

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