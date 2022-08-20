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Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone

Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro до трех лет с момента покупки.
ИКТ
20 августа 2022 г. 11:27
Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone

Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro до трех лет с момента покупки.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, по сообщению MacRumors, речь о гаджетах, у которых со временем перестает работать динамик.

Корпорация признала проблему еще в 2021 году и анонсировала сервисную программу. По их данным, у некоторых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro присутствует брак, из-за которого при телефонном разговоре из динамика не идет звук.

Apple и авторизованные сервисные центры должны бесплатно заменить неисправный модуль. И если в 2021 году сроки замены были установлены в течение двух лет после покупки, то теперь Apple продлила его до трех лет.

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Версия на английском языке Apple extends warranty on defective iPhones

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