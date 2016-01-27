Apple ожидает замедления роста продаж

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Американская компания Apple опубликовала итоговые данные за первый финансовый квартал, который закончился 26 декабря 2015 года, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Зафиксированы рекордные показатели относительно прошлого года — выручка в 75,9 млрд. долларов и чистая прибыль в 18,4 млрд. долларов.

При этом The Verge сообщает, что ожидаемые в Apple 50-53 млрд. долларов выручки за второй финансовый квартал станут первым за 13 лет снижением результатов относительно предыдущего года. За тот же период 2015 года Apple получила 58 млрд. долларов.

Ранее The New York Times сообщила, что Google может обогнать Apple по капитализации.