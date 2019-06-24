Министр энергетики Азербайджана: Альтернативные энергетические решения актуальны для нефтяных стран

Альтернативные энергетические решения важны для нефтяных стран так же, как и для стран, не имеющих энергоресурсов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в выступлении на 6-м Молодежном форуме, организованном Всемирным нефтяным советом в Санкт-Петербурге при поддержке Минэнерго России.

В выступлении отмечается, что на сегодняшний день в мире доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, составляет 10,9% по сравнению с традиционными энергоресурсами (84,7%). Тем не менее, по его словам, в последние годы развитие возобновляемых источников энергии идет по нарастающей линии, что поддерживается сокращением затрат, повышением конкурентоспособности, а также технологиями.

Пярвиз Шахбазов коснулся роли Азербайджана в построении энергетической карты мира, подчеркнул вклад Южного газового коридора в декарбонизацию континента, рассказал о работах в сфере возобновляемых источников энергии в качестве важной части реформ энергетического сектора страны.

В рамках форума П.Шахбазов встретился с министром энергетики России Александром Новаком. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, также состоялись консультации в рамках формата сотрудничества ОПЕК+.