Абоненты Bakcell получат бесплатный доступ к Facebook

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell предлагает бесплатный доступ к Facebook всем своим текущим и новым абонентам предоплатных (prepaid) тарифов.

Как сообщили Report в компании, благодаря бесплатному доступу к Facebook, абоненты Bakcell смогут читать, комментировать и отмечать понравившиеся комментарии друзей, загружать фото, просматривать и делиться видео файлами в рамках приложения Facebook, а также переписываться и отправлять файлы и фотографии при помощи приложения FB Messenger, без какой-либо дополнительной платы.

Все новые и текущие абоненты Bakcell, желающие воспользоваться данным предложением, могут бесплатно подключиться к кампании, набрав код *515*1#YES, после чего они получат доступ в Facebook на 6 месяцев.

После подключения, абоненты смогут бесплатно пользоваться Facebook в течение 7 дней, по истечении которых абонентам необходимо всего лишь пополнить баланс, чтобы продолжить пользоваться бесплатным доступом к Facebook.

Еженедельное разовое пополнение баланса на сумму как минимум 3 AZN, позволит абоненту пользоваться бесплатным доступом в Facebook в течение 7 дней, в то время как разовое ежемесячное пополнение баланса на сумму от 8 AZN и выше продлит срок действия услуги на целых 30 дней.

Условия регионального предложения о предоставлении Бесплатного Интернета абонентам Dogma CIN, представленного ранее в этом году, остаются неизменными. Для того, чтобы пользоваться бесплатным Facebook в течение 1 недели, необходимо пополнить баланс на сумму в 2 AZN, в то время как для того, чтобы пользоваться Facebook бесплатно в течение 1 месяца, необходимо пополнить баланс на сумму как минимум в 5 AZN.

Переход из приложения Facebook на другие веб-сайты, а также голосовые и видео звонки посредством Facebook Messenger будут тарифицироваться в обычном порядке или же вычитываться из текущего интернет-пакета абонента.

Данное предложение действительно только для абонентов предоплатных (prepaid) тарифов компании Bakcell.