ESET: 37% азербайджанских компаний не предусматривают расходы на информационную безопасность

Международная антивирусная компания ESET провела опрос среди системных администраторов, ИТ-директоров и владельцев бизнеса с целью изучения уровня информационной безопасности компаний, действующих в Азербайджане.

Как сообщает Report, 83% азербайджанских компаний сталкивались с внешними киберугрозами, а 40% - с внутренними.

Среди наиболее распространенных внешних угроз для бизнеса 73% приходится на спам и 67% - на вредоносные программы.

В числе внутренних угроз 20% отмечено программное обеспечение, 17% - безопасность услуг провайдеров и 13% - потеря сотрудниками корпоративных мобильных устройств.

Состояние информационной безопасности учреждения предприятия во многом зависит от финансирования. Примерно 57% респондентов планируют выделить бюджет на информационную безопасность и продление сроков программного обеспечения (включая антивирус), 20% намерены установить дополнительную техническую защиту. Только 13% компаний предусмотрели в бюджете расходы за обучение персонала.

В то же время 37% азербайджанских компаний в своем бюджете не заложили расходы на информационную безопасность.

В опросе за август 2019 года приняли участие 242 человека из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Беларуси.