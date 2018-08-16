Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Американская корпорация Microsoft заявила, что на сегодняшний день 27% компаний в мире используют технологии искусственного интеллекта.

Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, такие данные приводятся в глобальном исследовании Microsoft.

Согласно данным исследования, 46% компаний в мире готовят пилотные проекты с использованием названных технологий.

В исследовании также говорится, что недоверие компаний к искусственному интеллекту уходит в прошлое: так, 94% руководителей уверены в пользе искусственного интеллекта для бизнеса, при этом 37% считают такие технологии очень важными. По мнению топ-менеджеров, в ближайшие годы искусственный интеллект будет активно помогать компаниям при внедрении инноваций, удержании талантливых сотрудников, а также в развитии продуктов.