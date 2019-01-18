"Зиря" одержала победу на первом проверочном матче в Турции

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочном сборе в Анталье клуб "Зиря" вышел сегодня на первый проверочный матч.

Как сообщает Report, возглавляемый Самиром Абасовым коллектив встретился с румынским "Волунтари".

Встреча завершилась победой "Зиря" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 89-й минуте забил Пардис Фарджад-Азад.

Сегодняшним соперником должен был быть другой румынский клуб - "Конкордия". Однако, из-за ликвидации сборов команды в Анталье, соперника "Зиря" заменили.

Запланированный на 15 января матч команды с казахстанским "Таразом" отменили в связи с непогодой.

Отметим, что на сборах в Анталье "Зиря" проведет еще 2 матча. Габалинская команда 23 января встретится с командой "Ворскла", а 26 января с македонским "Шкупи".