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    "Зиря" одержала победу на первом проверочном матче в Турции

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочном сборе в Анталье клуб "Зиря" вышел сегодня на первый проверочный матч. 

    Как сообщает Report, возглавляемый Самиром Абасовым коллектив встретился с румынским "Волунтари". 

    Встреча завершилась победой "Зиря" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 89-й минуте забил Пардис Фарджад-Азад. 

    Сегодняшним соперником должен был быть другой румынский клуб - "Конкордия". Однако, из-за ликвидации сборов команды в Анталье, соперника "Зиря" заменили. 

    Запланированный на 15 января матч команды с казахстанским "Таразом" отменили в связи с непогодой. 

    Отметим, что на сборах в Анталье "Зиря" проведет еще 2 матча. Габалинская команда 23 января встретится с командой "Ворскла", а 26 января с македонским "Шкупи". 

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