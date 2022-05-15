"Зиря" и "Габала" сыграют в Лиге конференций УЕФА

Состоялись матчи XXVII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялись матчи XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в выездной встрече "Габала" обыграла "Шамаха" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 25-й минуте забил Эмиль Сафаров.

"Сабах" дома сыграл вничью 2:2 с "Сумгайытом".

Лидер чемпионата "Карабах" в гостях разгромил "Сабаил", забив в ее ворота три безответных мяча.

Обеспечивший себе серебряные награды столичный "Нефтчи" уступил клубу "Зиря" - 0:1.

После этих результатов, "Зиря" и "Габала" завоевали путевку в Лигу конференций УЕФА.