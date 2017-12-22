Зинеддин Зидан: Роналду готов к игре с "Барселоной" на 100%

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер испанского "Реал Мадрида" Зинеддин Зидан рассказал о предстоящем матче 17-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

Как сообщает Report, французский специалист оценил предстоящий "Эль-Класико" как ещё одну игру для своей команды.

"Чемпион ещё не определён. Чтобы не случилось, мы будем бороться. Сезон длинный, а матч против "Барселоны" это еще одна игра", - сказал Зидан.

45-летний специалист рассказал насколько готов нападающий Криштиану Роналду: "Что касается Роналду, он готов на 100%. Мы находимся в хорошей форме. Единственное, что меня волнует – это то, как работают мои футболисты. Нам предстоит сыграть против сильной команды, которая лидирует в чемпионате. На кону важные три очка".

Отметим, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 23 декабря на "Сантьяго Бернабеу". Начало – в 16:00 по бакинскому времени.