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Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет

Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет Полузащитник "Челси" Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.
Футбол
9 февраля 2022 г. 05:13
Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет
Хаким Зиеш

Полузащитник "Челси" Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

Как передает Report со ссылкой на "Sky Sports", в последний раз 28-летний спортсмен играл за сборную Марокко в июне 2020 года в товарищеских матчах против Ганы (1:0) и Буркина-Фасо (1:0). Причиной стал конфликт с главным тренером сборной Вахидом Халилходжичем. В составе Марокко он провел 40 матчей, записав на свой счет 17 голов.

"Я не вернусь в сборную, это мое окончательное решение. Я фокусируюсь на том, что делаю сейчас в клубе", - сказал Зиеш.

Отметим, что "Челси" 9 февраля сыграет против саудовского "Аль-Хиляля" в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. В составе "синих" Зиеш в нынешнем сезоне провел 25 игр во всех турнирах, забив 6 голов.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur futbolçu baş məşqçi ilə konfliktə görə millidəki karyerasını bitirib

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