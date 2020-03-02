Зидан прокомментировал победу над "Барселоной" в Эль-Классико

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 26-го тура чемпионата Испании, в котором "сливочные" одержали домашнюю победу над "Барселоной" со счётом 2:0.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"После победы в Эль-Классико всегда прекрасные ощущения. Первый тайм был тяжёлый для "Реала", что вполне естественно для такого матча. Но второй был очень хорош, мы хорошо проявляли себя в нападении и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. С такими командами нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать "Барсе" играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле", — приводит Marca слова Зидана.

"Реал", набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Барселона" с 56 баллами опустилась на вторую строчку.