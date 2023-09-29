Зидан может возглавить французский клуб

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Марсель".

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Марсель".

Как передает Report , об этом сообщает France Bleu.

По информации источника, французский специалист не убежден проектом "Марселя" и считает, что в данный момент клуб может самостоятельно добиваться высоких целей. Отмечается, что Зидан дал понять, что готов стать главным тренером "Марселя", если клубом завладеют шейхи из Саудовской Аравии.

Французский специалист тренировал мадридский "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.