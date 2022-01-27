"Зенит" отказался отпускать иранского форварда в национальную команду

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи рассказал о том, что российский клуб "Зенит" отказался отпускать своего форварда Сердара Азмуна в национальную команду.

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи рассказал о том, что российский клуб "Зенит" отказался отпускать своего форварда Сердара Азмуна в национальную команду.

Как сообщает Report, слова Шарифи передает Mehr .

"К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, "Зенит" не согласился на необходимое сотрудничество, что в своем роде странно и должно быть расследовано. В настоящее время игрок находится в Дубае, и мы уже обратились в ФИФА. Хотим, чтобы игрок прибыл в Иран как можно скорее. Мы, будем следить за ходом дела и отсутствием сотрудничества со стороны "Зенита", - сказал Шарифи.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с "Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство "сине-бело-голубых". Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского "Рубина". В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды - Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.