​Здание Ассоциации футбола Аргентины было эвакуировано из-за угрозы взрыва

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Здание штаб-квартиры Ассоциации футбола Аргентины было эвакуировано из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Эвакуация была произведена после анонимного сообщения о заложенной в офисе бомбе. Полиция оцепила здание, в котором располагается штаб-квартира федерации, и исследовала помещения на предмет взрывоопасных предметов. Отмечается, что исполняющий обязанности президента организации Луис Сегура покинул здание, отказавшись от комментариев.

Ранее в понедельник сборная Аргентины уступила команде Чили в финале Кубка Америки (0:0, 2:4 по пенальти), после чего о завершении выступлений в национальной команде заявили Лионель Месси и еще ряд игроков аргентинской сборной.