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    ​Здание Ассоциации футбола Аргентины было эвакуировано из-за угрозы взрыва

    Эвакуация была произведена после анонимного сообщения о заложенной в офисе бомбе

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Здание штаб-квартиры Ассоциации футбола Аргентины было эвакуировано из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

    Эвакуация была произведена после анонимного сообщения о заложенной в офисе бомбе. Полиция оцепила здание, в котором располагается штаб-квартира федерации, и исследовала помещения на предмет взрывоопасных предметов. Отмечается, что исполняющий обязанности президента организации Луис Сегура покинул здание, отказавшись от комментариев.

    Ранее в понедельник сборная Аргентины уступила команде Чили в финале Кубка Америки (0:0, 2:4 по пенальти), после чего о завершении выступлений в национальной команде заявили Лионель Месси и еще ряд игроков аргентинской сборной.

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